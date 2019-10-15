ملحمة في البحر المتوسط .. تفاصيل إنقاذ طاقم وركاب طائرة خدمات البترول‎

وجهت شركة خدمات البترول الجوية، الشكر للقوات المسلحة بعد إنقاذ طاقم وركاب الطائرة الهليكوبتر التابعة للشركة التي قامت بعمل هبوط اضطراري بالبحر المتوسط.



ونرصد فيما يلى ما قامت به شركة خدمات البترول الجوية من إجراءات منذ فقد الاتصال بالطائرة :



- فور فقد الاتصال بالطائرة الهليكوبتر SU-CBX من طراز بل 412 يوم الجمعة ٢٠١٩/١٠/١١ اثناء عودتها من أحد الحفارات بالبحر الأبيض المتوسط والتابعة لشركة سايبم، أمر مدير العمليات بإرسال طائرة من طائرات الشركة من موقع بورسعيد و كذا تحويل مسار أخري قادمة من الإسكندرية للبحث عن الطائرة بعد تحديد إحداثيات موقع اختفائها بدقة.



- توجه رئيس مجلس الادارة وقيادات الشركة المعنيون إلى مركز الطوارئ بالمقر الرئيسي وتم تفعيل خطة الطوارئ.



- بعد 40 دقيقة من البحث تمكن طيارو الشركة من تحديد موقع طاقم الطائرة وجميع الركاب مرتدين سترات النجاة الخاصة بالطائرة على بعد 65 ميلا شمال بورسعيد.



- تم إلقاء قارب نجاه من طائرة الشركة وبعد التأكد من تأمينهم داخل القارب ظلت تحلق فوق الناجين حتى وصلت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية بعد تزويدهم بالإحداثيات الدقيقة لانتشالهم.



تمت جميع إجراءات الشركة بحرفية وفى وقت قياسى لم يتعد الساعتين وفقا لخطط الطوارئ الموضوعة لذلك، حيث تخضع جميع قيادات الشركة والعاملين المنوط بهم التعامل مع مثل هذه الأحداث الطارئة لتدريبات مستمرة لمواجهتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط مع ضمان استمرار عمليات الشركة بشكلها الطبيعى.