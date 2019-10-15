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اقتصاد

وزيرتا التخطيط والهجرة تكرمان اسم الراحل عبد الحليم عمر أحد أهم علماء "مصر تستطيع"

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:52 م
خلال التكريم
خلال التكريم
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آية الجارحي - سعيد العربي
كرمت وزيرتا التخطيط والهجرة الدكتور عبد الحليم عمر أحد أهم علماء مصر تستطيع والذي رحل عن عالمنا منذ ايّام ، بحضور زوجته وابنته. 

حضر المؤتمر كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد العصار وزير الدولة للانتاج الخربي.

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور السفيرة نبيلة مكرم ود.هالة السعيد وزارتي الهجرة والتخطيط بمركز المنارة للمؤتمرات .

يأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.

وتتضمن أجندة المؤتمر 11 جلسة على مدار اليومين، تناقش سبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة و الأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة " مصر تستطيع" اسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت "أمير".

كما ينتظر أن تلقي د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمة تعرض فيها الفرص الاستثمارية لمصر وكذلك النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة.

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