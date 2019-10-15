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أخبار البلد

القاهرة تستعد لاستضافة مؤتمرات الشرق الأوسط للاستراتيجيات الإعلامية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:19 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تستضيف القاهرة مؤتمرات الشرق الأوسط السادس للاستراتيجيات الإعلامية، والذي من المقرر إقامته يومي الاحد والاثنين 20 و21 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من خبراء الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المصرية والخليجية.

يشهد المؤتمر العديد من الجلسات والمناقشات الهامة المتعلقة بالإعلام في الوطن العربي، وآخر المستجدات على الساحة الاعلامية الاقليمية، وما تشهده المنطقة من تأثير الاعلام في صناعة القرار.

من المنتظر أن يتم الإعلان خلال انعقاد المؤتمر عن الفائزين بجوائز (كارنتر) للعام 2020 لعدد من الشخصيات الخليجية، والعربية الصحفية، والإعلامية التي أثرت الساحة الإعلامية العربية على مدار السنوات الماضية، كما يتم الإعلان عن الفائزين بجائزتي العلاقات العامة الخليجية والعربية.

تشمل سلسلة المؤتمرات: مؤتمر الشرق الأوسط السادس للاستراتيجيات الإعلامية، مؤتمر الشرق الأوسط السادس لاستراتيجيات العلاقات العامة، ومؤتمر الشرق الأوسط السادس لاستراتيجيات الإعلام الإلكتروني، ومؤتمر الشرق الأوسط السادس لاستراتيجيات التواصل المؤسسي.

تناقش المؤتمرات الموضوعات المتخصصة باستراتيجيات الإعلام الإلكتروني، العلاقات العامة، الاستراتيجيات الإعلامية الحديثة، والتواصل المؤسسي والحكومي بالمجالات الأمنية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والتربوية التعليمية والسياحية والخيرية والصحية، وتطوير أداء ودور العلاقات العامة ورسالتها الإعلامية لتحقيق أهداف وسياسة المؤسسة، والاستراتيجيات الحديثة للرسالة الإعلامية للمؤسسة، كمثال لجهود هذه المؤسسة بالتطوير والتنمية المؤسساتية، علاوة على التطرق لمختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الوطني والعربي، والتصدي للإعلام والحملات المضادة، والاستراتيجيات الحديثة للتعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث، إضافة إلى سبل تحقيق استراتيجيات الرؤى الوطنية قصيرة ومتوسطة المدى .
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