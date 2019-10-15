انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا غدا

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا غدا بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت وسفراء أكثر من 15 دولة أفريقية وعربية والملحقين التجاريين للعديد من الدول العربية والأفريقية، فضلا عن رؤساء مجالس شركات من دول غرب أفريقيا وتشاد والجزائر والمغرب وليبيا وأوغندا وغانا وكينيا.



يحضر المؤتمر الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب والنائب محمد اسماعيل أمين عام المؤتمر وأمين لجنة الإسكان بمجلس النواب والنقباء البيطريين العرب والنقباء البيطريين بالمحافظات وممثلي أكثر من 50 شركة مصرية في قطاعات مختلفة.



كما يشارك في فاعليات المؤتمر ممثلون عن قطاعات وزارة الزراعة ورئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائيه ووفد من الشركة القابضة للنقل البحري وممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام.



وأكد الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة أن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق كبيرة لفتح آفاق التصدير إلى أفريقيا تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة والانفتاح على أفريقيا.