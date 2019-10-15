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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على ضرورة وقف العمليات التركية في سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:13 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي على ضرورة وقف العمليات التركية في الشمال السوري.

وكان مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أكد أن هدف واشنطن الأول هو السعي عبر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا، قائلا: "حتى الآن لم نر أي عمليات هروب كبيرة ناجحة للمحتجزين من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا".

كما كشف المسئول الأمريكي أن كل القوات الأمريكية خرجت من منبج السورية الآن، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي في شمال شرق سوريا.

وتابع أن الولايات المتحدة تعرف وقف إطلاق النار بوقف القوات على الأرض الهجوم.

وكانت القوات التركية قد بدأت عمليات عسكرية على الشمال السوري، بهدف قتال القوات الكردية في هذه المنطقة.
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