الهباش: موقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية له تأثير على قادة ورؤساء الدول

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، خلال زيارته للقاهرة.



وقال الإمام الأكبر إن موقف الأزهر الشريف ثابت تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عنها بالغالي والنفيس على أرض الواقع وفي المحافل الدولية، داعيًا الدول المحبة للسلام إلى الوقوف بجوار الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة.



من جانبه، أطلع قاضي قضاة فلسطين، الإمام الأكبر على تطورات الحالة الإنسانية في فلسطين خاصة الوضع في مدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني على وجه العموم ومدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن موقف الإمام الأكبر الداعم والمساند للقضية الفلسطينية له تأثير كبير بين قادة ورؤساء الدول.