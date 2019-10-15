إيران تشكر عمران خان على جهوده للوساطة بين الرياض وطهران

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة شكر إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على جهوده في الوساطة بين إيران والخليج.



وكتب ظريف على تويتر قائلا: "ممتنون لرئيس الوزراء الباكستاني لجهوده للسلام في الخليج".



وأضاف: "لتجديد الأمل ومساعي السلام في هرمز، أدعو مرة أخرى الزملاء في قيادات الدول الإقليمية الأخرى للانضمام إلى إيران في صياغة مخطط للسلام والأمن والاستقرار والازدهار".



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سيحمل وجهات نظر إيران إلى السعودية، خلال زيارته إلى الرياض.



