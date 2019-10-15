نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا

أعلن مسئول أمريكي عن توجه نائب الرئيس مايك بنس إلى تركيا، خلال 24 ساعة من أجل لقاء عدد من المسئولين هناك، لوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.



وكان مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أكد أن هدف واشنطن الأول هو السعي عبر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا، قائلا: "حتى الآن لم نر أي عمليات هروب كبيرة ناجحة للمحتجزين من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا".



كما كشف المسئول الأمريكي أن كل القوات الأمريكية خرجت من منبج السورية الآن، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي في شمال شرق سوريا.



وتابع أن الولايات المتحدة تعرف وقف إطلاق النار بوقف القوات على الأرض الهجوم.



وكانت القوات التركية قد بدأت عمليات عسكرية على الشمال السوري، بهدف قتال القوات الكردية في هذه المنطقة.