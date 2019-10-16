ضبط 21.5 طن لحوم فاسدة بمحلات ومطاعم شهيرة بالقاهرة.. والطب البيطري في المنيا يشن حملات تفتيشية على الأسواق

توعية المواطنين بمخاطر تناول الأطعمة مجهولة المصدر

ضبط 21.5 طن لحوم فاسدة بمحلات ومطاعم شهيرة بالقاهرة

تحرير 40 محضرا متنوعا بين عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص

ضبط 349 كيلو من اللحوم الفاسدة بالمنيا





تقوم الأجهزة التنفيذية بشن حملات مستمرة على الأسواق والمطاعم، والمحلات وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة .





ورفعت مديرية الطب البيطري في المنيا، شعار التوعية من أجل الحفاظ على الصحة، لتوعية المواطنين بمخاطر تناول الأطعمة مجهولة المصدر، خاصة اللحوم بأنواعها.





وتواصل مديرية الطب البيطري حملاتها التفتيشية على سوق اللحوم والمطاعم للتأكد من صلاحية المعروض للمواطنين حفاظا على صحتهم.





وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم حررت 17 مخالفة لمحلات عرض وتجارة اللحوم وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي تم تنظيمها بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة في الفترة من 10 وحتى 13 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على الأسواق.





وأكد "عثمان" أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والذي وجه بالتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.





وأضاف أن الحملة تم تنفيذها بمراكز ( ابوقرقاص، العدوة، سمالوط، المنيا، مطاى)، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 349 كيلو من اللحوم منها 335.5 كيلو لحوم بقرى تم ذبحها خارج المجازر الحكومية و 13.5 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي تلاحظ وجود تغييرات عليها، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ ومصادرة الكميات المضبوطة واخذ عينات للفحص المعملي لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.





فيما أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته المشددة لمدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على الأسواق والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة وثلاجات اللحوم والأسماك المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وأكد اللواء خالد عبد العال ضرورة الاستمرار فى عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع الحرص على التفاعل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد بشأن وجود منتجات فاسدة بالأسواق والتحرك السريع لمصادرتها وإحالة المخالفين للنيابة.





وصرح إبراهيم عسقلانى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأن الحملات التي قامت بها المديرية خلال الشهر الماضى شملت معظم مناطق القاهرة وأحيائها، خاصة شبرا والنزهة والزيتون وشرق وغرب مدينة نصر والمعادى ومصر الجديدة والبساتين ومصر القديمة والمقطم وحلوان والقاهرة الجديدة والقطامية والوايلى والمقطم، والتى أسفرت عن ضبط 18.5 طن لحوم مختلفة الأنواع فاسدة وجزء غير مدون عليه تاريخ الإنتاج والصلاحية، وحوالى 2 طن كبدة مجمدة معروضة بالمحلات والسوبر ماركات منتهية الصلاحية وجزء منها بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وأكثر من واحد طن من الدواجن المجمدة ومستحضراتها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.





ونجحت الحملات فى ضبط عدد من المحلات والأكشاك لبيع السجائر بأزيد من السعر المعلن والمقرر، كذلك تم تحرير محاضر ضد عدد من المولات التجارية ومحلات الملابس والجينزات والأحذية بالمعادى والموسكى لعمل أوكازيون وهمى بالمخالفة لأحكام القانون.





كما تم تحرير أكثر من 40 محضرا متنوعا ما بين عدم وجود شهادة صحية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع ملابس وأحذية وأجهزة كهربائية ومكياج وأدوات تجميل مجهولة المصدر، ومحاضر حيازة بضائع مختلفة الأنواع دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة.





وأوضح أن المضبوطات لم تقتصر فقط على السلع الغذائية بل شملت أيضا سلع وبضائع أخرى مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات مثل 800 مثبت تيار كهربائى و150 مروحة و600 شاسيه كهرباء و6 أطنان فلفل أسود و30 جبنة موتزاريلا و150 علبة زيت فتيس و190 موتور رفع مياه جاهز للبيع بدون بيانات و800 كجم صابون سائل و4000 باكو معسل بدون علامة تجارية و1400 قطع جوارب مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.



