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أخبار البلد

الالتهاب السحائي .. تعريفه وأعراضه وطريقة العلاج الأمثل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:11 م
صورة تعبرية
صورة تعبرية
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عبدالصمد ماهر
الالتهاب السحائي أو الحمى الشوكية عبارة عن التهاب الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن تصيب أي شخص.

تنتقل أغلب أنواع الحمى الشوكية عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي.

حقائق عن الالتهاب السحائي
- بداية الأعراض تشبه الإنفلونزا، وتزداد حدة خلال فترة قصيرة.
- لا يوجد علاج نوعي للفيروسات، ويتم العلاج بتقوية الجسم بالسوائل.
- أخذ اللقاح من أهم سبل الوقاية من المرض.

تعريف المرض:
الحمى الشوكية هي التهاب الأغشية الواقية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا)، حيث يؤدي التورم الناتج عن الالتهاب إلى ظهور أعراض مثل الصداع والحمى وتصلب الرقبة، ويمكن أن تصيب أي شخص، ولكنها شائعة عند صغار السن منذ الولادة وحتى مرحلة البلوغ، وكذلك كبار السن.

كان يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد  أن المديرية تلقت بلاغا من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية، بشرق المدينة، لأحد المستشفيات الخاصة وهي تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، حيث يشتبه في إصابتها بمرض الالتهاب السحائي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية الاثنين، أنه على الفور توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة، مشيرا إلى أنه تبيّن للجنة أنه سبق تطعيم المريضة ضد الالتهاب السحائي البكتيري في عامي 2014 و2016 بواسطة التأمين الصحي.

ولفت يوسف الديب إلى أنه تم عمل بذل سائل النخاع الشوكي للطالبة، كما تم سحب عينة دم لتحليلها.

وأشار إلى أنه تم تجريع المخالطين للطالبة بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوي المناسب كإجراء وقائي متبع.

من جانبها، أكدت مديرية الشئون الصحية أن حالة المريضة مستقرة وما زالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وعدم ظهور أي أعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة.
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