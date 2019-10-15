شاهد.. برج خليفة يتزين بالعلم الروسي احتفالا بزيارة بوتين

تزين برج خليفة بألوان العلم الروسي، اليوم الثلاثاء، احتفالا بزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الإمارات.



ووصل الرئيس الروسي اليوم إلى الإمارات في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.



و في بداية اللقاء مع بوتين، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي: "نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وروسيا في جميع المجالات التي تخدم الدولتين، ونرحب ونثمن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".



وأثنى بوتين بعد وصوله اليوم الثلاثاء إلى أبوظبي على سرعة التطور الذي شهدته الإمارات منذ آخر زيارة قام بها من حوالي 12 عاما، وتحديدا في العام 2007.



وتمكنت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 من تطوير نفسها بحيث أصبحت في السنوات الأخيرة إلى أهم المراكز الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.