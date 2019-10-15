بوتين يعلن إبرام صفقات ضخمة مع الإمارات .. اعرف قيمتها المالية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجم الصفقات الجديدة المبرمة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.



وبحسب "سبوتنيك"، قال بوتين إنه تم اليوم إبرام صفقات جديدة بين روسيا والإمارات لمشاريع بقيمة 1.4 مليار دولار.



وأضاف بوتين أن المشروعات تغطي مجالات عديدة، معربا عن ترحيبه بمشاركة الإمارات في رأس المال التأسيسي لشركة "أوروس" الروسية المصنعة لسيارة الشخصيات الهامة.



وكان بوتين قد قال إن الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبح واحدًا من أوائل الشركاء، و تم بالفعل تنفيذ أكثر من 45 مشروعًا بقيمة 2.3 مليار دولار، وتعاظم العائد على هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ المعايير العالمية.

