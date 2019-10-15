السفير البريطاني بالقاهرة للسيدات المصريات: شجعن غيركن على العمل

أشار السير جيوفري أدامز السفير البريطاني بالقاهرة، خلال كلمته، صباح اليوم، في بداية حفل تكريم سيدات «هي فوري» بالسفارة البريطاانية بالقاهرة، وهي أول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني، إلى أهمية تمكين السيدات في المجتمع المصري وجهود الحكومة المصرية لتحقيق ذلك.



ولفت السير جيوفري خلال حديثه إلى الإحصائيات التي تثبت دور السيدة في المجتمع كامرأة عاملة، موضحا أن آخر إحصائية قامت بها مراكز الأبحاث في بريطانيا أوضحت نسبة عمل النساء والرجال وشكلت نسبة عمل السيدات في المجتمع البريطاني 34%.



ويعتبر السفير البريطاني بالقاهرة أن هذا هو نطاق التحدي بين الجنسين، للعمل بشكل أفضل، مشيدا بمبادرة «هي فوري» التي عملت على تحقيق هذا الهدف في مصر، خاصة أن لهذه المبادرة تأثيرا ضخما.



وأضاف أن مبادرة «هي فوري» تعد تعاونا بين الحكومتين المصرية والبريطانية ويجب تشجيع الجميع لتنفيذ مبادرات مشابهة، ووجه في نهاية كلمته الشكر إلى كل الشركات والمنظمات التي شاركت في تحقيق هذه المبادرة.



واختتم كلمته بتشجيع السيدات المصريات قائلا: "هذه ليست نهاية القصة بل بدايتها ويجب أن يقمن بتشجيع ملايين المصريات".



يذكر أنه أقيم حفل تكريم سيدات «هي فوري»، بالسفارة البريطانية، صباح اليوم، والتي تعد أول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني وتم تكريم 40 قائدة للمبادرة على هامش الحفل.