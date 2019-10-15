رئيس مصلحة الري: اتخاذ كافة الاستعدادات للعمل خلال موسم الأمطار والسيول

أكد المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للعمل خلال موسم الأمطار والسيول، حيث تم إصدار التكليفات لكافة أجهزة الوزارة المعنية سواء المركزية أو في المحافظات لرفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.



وقال السعدي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم تشكيل غرف عمليات ووضع وحدات الطوارئ وكافة المعدات اللازمة في حالة استعداد، إلى جانب تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش على مستوى مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمتابعة لمناسيب المياه والتواجد في المواقع.



وأضاف أنه تم إلغاء إجازات المهندسين، بجانب التنسيق المستمر مع إدارات الصرف والميكانيكا والكهرباء من خلال غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.