منتدى لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وباكستان

بدأت اليوم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الباكستاني برئاسة أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري، وينعقد المنتدى بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين مصر وباكستان، وتستمر أعمال المنتدى يومي ١٥و١٦ أكتوبر الجاري.



يضم الوفد المصري في عضويته ممثلين عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي والإدارة المركزية للحجر البيطري والمجلس التصديري لمواد البناء والتشييد والمجلس التصديري للصناعات الدوائية، والأسمدة فضلًا عن رؤساء وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال المصري بعدد من القطاعات الإنتاجية المستهدف تعزيز التعاون التجاري بشأنها مع الجانب الباكستاني.



وقال عنتر إن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يأتي اتساقا مع الإستراتيجية الموضوعة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بأسواق دول جنوب قارة آسيا والتي من بينها السوق الباكستانية، وذلك في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة الذي قام بها التمثيل التجاري لهذ السوق، والتي أظهرت وجود العديد من الفرص التجارية المتاحة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية من القطاعات الإنتاجية المختلفة.



وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن اليوم الأول للمنتدى انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة و الصناعة المصرية ووزارة التجارة والمنسوجات الباكستانية لإنشاء مجموعات عمل تمثل القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين والتي يأتي على رأسها ( الحاصلات الزراعية، الأسمدة، مواد البناء والتشييد، المنتجات الدوائية، المستلزمات الطبية، الصناعات الهندسية، الشحن والسياحة).



كما أشار عنتر إلى أنه من المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى عقد لقاءات عمل للشركات المصرية المشاركة في الوفد المصري مع نظيرتها من الشركات وممثلي مجتمع الأعمال الباكستاني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات التجارية المختلفة.



يذكر أن العلاقات التجارية المصرية الباكستانية قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2018 بنسبة 21% ليبلغ نحو 260 مليون دولار أمريكي مقارنه بنحو 215 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2017، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الباكستاني بنهاية عام 2018 لتسجل 158.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 133.7 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2017.

