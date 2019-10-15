Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور لـ حمادة هلال: حبينا الشاي بسببك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:45 م
حمادة هلال
حمادة هلال
Advertisements
قسم الفن
نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعليقات الجمهور بعد ما غنى أغنيته "اشرب شاي" في إعلان لإحدى شركات الشاي.

و جاءت تعليقات الجمهور كالاتي: " إعلان حمادة هلال لذيذ أوي_إحنا حبينا الشاي بسببك_الواحد من حبه في اغنية حمادة هلال هجيبو في فرحي_والله حبيت الاعلان بسببك".

وطرح مؤخرا حمادة هلال برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، ولكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music قامت بحذف الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.

ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبل ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية...

وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة هلال يحدد موعد طرحه أحدث أغانيه

حمادة هلال يطرح برومو أغنية ooh LaLa .. فيديو

أحلى جمهور.. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع برومو أغنية حمادة هلال ooh Lala.. شاهد

برومو أغنية حمادة هلال الجديدة يثير أزمة .. تفاصيل

شاهد.. حمادة هلال يسخر من محمد صلاح بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

4 مشاكل تدل على ضعف طرمبة البنزين

أحمد رزق يبكي على الهواء بسبب زوجته.. فيديو

تحذير من أكل المطاعم.. ضبط لحوم فاسدة في المنيا.. صور

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

صدمة زملكاوية بشأن صفقة إنقاذ وسط الملعب .. تفاصيل

مفاجأة سعودية من العيار الثقيل.. قوة من الرياض تتوجه عاجلا لهذه الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور