الجمهور لـ حمادة هلال: حبينا الشاي بسببك

نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعليقات الجمهور بعد ما غنى أغنيته "اشرب شاي" في إعلان لإحدى شركات الشاي.



و جاءت تعليقات الجمهور كالاتي: " إعلان حمادة هلال لذيذ أوي_إحنا حبينا الشاي بسببك_الواحد من حبه في اغنية حمادة هلال هجيبو في فرحي_والله حبيت الاعلان بسببك".



وطرح مؤخرا حمادة هلال برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، ولكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music قامت بحذف الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.



ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبل ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية...



وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.