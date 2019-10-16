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برلمان

برلماني يكشف فلسفة وزارة الصحة في اختيار المحافظات لتطبيق التأمين الصحي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير
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أسامة علي
قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة الصحة اختارت المحافظات الأقل كثافة سكانية كمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فبدأت بمحافظة بورسعيد.

وأوضح إبراهيم نظير خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن السبب فى ذلك هو التكلفة العالية التى تحتاجها المنظومة لتطبيقها فى كل محافظة وبالتالى المحافظة الأقل كثافة لا تحتاج ميزانية كبرى، إضافة إلى ذلك توفير الوقت الكافي كي تتمكن الوزارة من السيطرة على أى مشاكل تعيق تطبيق المنظومة الصحية الجديدة. 

وتابع: كل محافظة يتم بها تطبيق المنظومة تعتبر نواة لاستكاملها فى المحافظات الاخرى ولكن بتلافى وتجنب حدوث مشكلات فى فى محافظة تلو الأخرى بناء على التجربة،مشيرا إلى توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى محافظتين جدد بعد محافظة بوسعيد امر ايجابي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين الثانية والثالثة بعد بورسعيد، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
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