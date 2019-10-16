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أكثر من 40 دارساً بالأزهر من بوركينا فاسو يتعلمون العربية في مركز الشيخ زايد.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد شاب أفريقي يدعي "عبد الكبير" من بوركينا فاسو، أحد الدارسين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، أنه يدرس بالمركز لتأهيله للدراسة بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف.

وأضاف "عبد الكبير" خلال حواره ببرنامج بالورقة والقلم من داخل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، عبر فضائية ten ، أنه يتواجد في مصر منذ عامين، ومن قبلها كان يدرس بمراكز أخرى، لعدم علمه بفوائد المركز.

وتابع "عبد الكبير" أن هناك أكثر من 400 دارس بالأزهر من بوركينا فاسو، 40 منهم يدرسون بمركز الشيخ زايد، مضيفًا: "إن مصر بلد العلم، والأزهر الشريف قبلة العلم في العالم وخاصة العلوم الدينية"، منوهًا إلى أنه عند عودته إلى بوركينا فاسو سينصح أصدقاءه بالسفر إلى مصر لطلب العلم.

وأشار "عبد الكبير" إلى أن مصر بها العديد من المناطق السياحية، وقام بزيارة بعضها مثل الأهرامات.
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