ببلوفر زيتي .. شمس الكويتية تودع الصيف بملابس شتوية وتاتو غامض

نشرت المطربة شمس الكويتية صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهذه المرة ظهرت شمس بملابس شتوية، وبتاتو غامق على أحد أكتافها، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها، والتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، وقالت: الإهمال رسالة واضحة مختصرة عنوانها ابتعد.



وارتدت شمس الكويتية بلوفر طويلا باللون الزيتي، وبأكمام طويلة، حيث ارتدت بطريقة ليكشف عن أحد أكتافها، والذي بدوره أبرز من التاتو التي قامت برسمه على كتفها من الخلف.



وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا بطريقة بسيطة ، وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء قرطين ناعمين على اذنيهاـ، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.