عضو تنسيقية الأحزاب: أسعار السلع ستنخفض لهذه الأسباب .. فيديو

قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في عام 2015 تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير، بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة عاد الاقتصاد بقوة.



وأضاف فيصل، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن تحويلات المصريين في الخارج زادت، الامر الذ ةي عاد على الاقتصاد بتأثير إيجابي كبير، مشيرا إلى أن أسعار السلع ستنخفض لا محالة بعد تراجع الدولار، وتعافي الجنيه المصري.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم متابعة الأسعار والتجار من جانب الدولة، وكذلك أسعار استيراد السلع، ما يؤكد تراجع الأسعار.

