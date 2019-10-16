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إحدى الدارسات بمركز الشيخ زايد لتعليم العربية: حضارة العالم خرجت من مصر..فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أجرى الإعلامي نشأت الديهي مقدم برنامج بالورقة والقلم لقاء مع إحدى المعلمات بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، داخل قاعة الدراسة، والتي أكدت أنها أنجزت مع الدارسات بالمركز النصف الأول من المستوى الثاني من اللغة العربية، وتحدثت عن أهم القواعد التي تقوم بتدريسها للدارسين.

أوضحت، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي من داخل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والمذاع ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية ten ، أن الدارسين يتفاعلوا بشكل كبير مع اللغة العربية، مما دفعه للحديث مع عدد من الدارسات بالمركز من ماليزيا وإندونيسيا، والذين أكدوا حرصهم على دراسة اللغة العربية لتفييدهم في أمور دينهم، ويكونوا جيدين في اللغة العربية، ولتسهيل دراستهم، وتأهيلهم للالتحاق بجامعة الأزهر.

وعبر بعضهم عن حبهم الشديد لمصر؛ لأنها جميلة وهي أم الدنيا، لكني لا أعرف لماذا هي أم الدنيا، مما دفع "الديهي" لتوضيح سبب التسمية لهم لكون مصر دولة قديمة، ولديها حضارة عريقة منذ آلاف السنين، وبها أول حكومة مركزية وأول برلمان في التاريخ، وكلمة الأم هي التي تحمل في بطنها كل الأبناء، والحضارة في العالم أجمع خرجت من مصر.

قام "الديهي"، بتفحص واستعرض بعض المطبوعات الموجودة معهم التي يصدرها الأزهر الشريف لغير الناطقين باللغة العربية.
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