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حوادث

شاهد.. إحباط تهريب 9 ملايين عبوة مكملات غذائية ومنشطات في ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:32 م
احباط تهريب مكملات
احباط تهريب مكملات غذائية
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مصطفي الرماح - محمد صبري
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" – مقيم بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "أمتعة شخصية" داخل "حاوية" ، وأخفى ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط سبعة مليون عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع - إثنين مليون قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات، ستمائة ألف عبوة من مستحضرات التجميل والعطور المختلفة المحظور دخولها للبلاد بالمخالفة للقانون".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب وضبط مرتكبيها وتأمين المنافذ والموانئ المختلفة.
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