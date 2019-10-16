لتعزيز الحوار بين الأديان.. دينية البرلمان تستقبل وفداً كازاخستانياً اليوم

تستقبل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأربعاء، وفدا من دولة كازاخستان.



ويضم الوفد الكازاخستانى، رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نزاربايف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات"ألطاى أبيبولايف"، وأرمان إساغالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة.



ويتناول،بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين في مجال تعزيز الحوار بين الأديان.