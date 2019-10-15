ثقافة القاهرة تناقش "موسوعة المشاهير ..الزعيم أحمد عرابي"

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث ناقشت مكتبة طفل المعادي كتاب "التجارة مع الله"، لمحمد حسن أبو دنيا، الذي يتناول بعض قصص الصحابة فى التعامل مع الله مثل سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه وإنفاق ماله فى سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين، مع توجيه الأطفال لأهمية فهم الدين فهما صحيحا وأولوية إنفاق الأموال فى المصارف المناسبة، وليعلم كل انسان ان من ينفق ماله فى سبيل مرضاة الله فهو الرابح الدائم دنيا وين، مع تنفيذ ورشة حكي لاطفال حضانة جمعية طفل المعادى لقصتي عقلة الاصبع "سلسلة قصصى الصغيرة"، قصة القرد وحريق الغابة "سلسلة حكايات صغيرة للاطفال"، تهدف القصص الى تعليم الاطفال أهمية طاعة الوالدين والتعاون والحب بين الجميع.



كما عقدت المكتبة ندوة بعنوان "تطوير الذات" أوضحت أن تطوير العقل والروح وتحديد الهدف وإيقاظ الهمم بتعلم لغة جديدة واكتشاف هواية جديدة، وتنمية المهارات بإرادة صلبة ورغبة قوية في النجاح، والقراءة يوميا والاستيقاظ مبكرا وممارسة الرياضة بانتظام، الثقة بالنفس بألفاظ النجاح وتطوير فن التواصل،



ناقشت المكتبة كتاب "موسوعة المشاهير ..الزعيم أحمد عرابي"، أسمه الحقيي أحمد الحسيني عرابي (31 مارس1841 - 21 سبتمبر1911)، قائد عسكري وزعيم مصري، قائد الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق ووصل إلى منصب ناظر الجهادية، وكان أميرالاي وحفِظ القرآن في صغره، كذلك نفّذت ورشة فنون تشكيلية لعمل علبة هدايا من الكرتون وعيدان.



نفّذ قصر ثقافة المستقبل ١٥ مايو ورشة فنون تشكيلية لتعليم تلوين الرمل وكيفية استخدامة في رسم لوحات فنية بمدرسة رواد المستقبل عربي، كما أقام قصر ثقافة حلوان ورشة أشكال من الأركيت بمدرسة الشروق التجريبية.