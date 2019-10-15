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رياضة

ساديو ماني يقترب من ريال مدريد بتدخل شخصي من بيريز

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:41 م
ساديو ماني يقترب
ساديو ماني يقترب من ريال مدريد
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أحمد هاني
يقترب فريق ريال مدريد من التوقيع مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحل أزمة الهجوم في الفريق المدريدي.

وكشفت صحيفة "دون بالون" في نسختها الإسبانية فإن المدرب الفرنسي زيدان يبحث عن بديل لجاريث بيل القريب من الرحيل عن النادي الإسباني، بسبب تذبذب مستواه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مقتنع بمستواي ماني مع ليفربول، وهو على استعداد لتقديم 130 مليون يورو من أجل محاولة إقناع الريدز ببيعه في الصيف.

يذكر أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن ساديو ماني هو الهدف الأول لزيدان، من أجل تنشيط هجوم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.
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