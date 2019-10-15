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منوعات

السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:29 م
السير جيوفري أدامز
السير جيوفري أدامز يكرم 40 قائدة لمبادرة «هي فوري»
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أماني إبراهيم
كرم السير جيوفري آدامز السفير البريطاني بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، 40 سيدة مصرية لكسر التحديات المجتمعية وخوض سوق العمل من خلال مبادرة «هي فوري» التي تعد أول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني بمصر.

وجاء التكريم على هامش الحفل المنعقد لتقدير دور السيدات المكافحات، ومنهن محاربات مستشفى بهية، والمتطوعات أيضا بالمستشفى، وسيدات من قرى وأماكن مختلفة، أثبتوا نجاحهن في العمل بأول شبكة لمندوبات الدفع الإلكتروني في مصر.

وتم تفعيل هذه المبادرة من خلال فترة تدريبية استغرقت 6 أشهر تم خلالها تدريب وتشغيل 150 مندوبة تحت مبادرة «هي فوري»، وذلك بالتعاون مع شركتي يونيليفر وأكسا للتأمين، ومجموعة من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تتمتع بقاعدة عريضة من المستفيدات، كمستشفى بهية، وجمعية مرسال، وجمعية رسالة، ومؤسسة بلان إنترناشيونال، وصندوق مشاريع المرأة العربية.
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
السفير البريطاني يكرم 40 قائدة لأول شبكة نسائية مصرية للدفع الإلكتروني.. صور
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