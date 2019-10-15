ورش وعروض فنية بثقافة سوهاج 

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية عرض فني تغنت فيه بأجمل الألحان الوطنية بقيادة المايسترو خالد حبشى بجامعة سوهاج بالكوامل.



نظم بيت ثقافة شطورة ورشة رسم للأطفال بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد مع الفنانة لمياء عبدالبصير بمدرسة مؤسسة شطوره للتعليم الاساسى، كما اجتمع أعضاء نادى أدب أخميم فى لقائهم الأسبوعى، بجانب أمسية شعرية وإلقاء مجموعة من القصائد بحضور الشعراء ببيت الثقافة.



أصدرت مكتبة الطفل والشباب بجرجا مجلة حائط عن إنتصارات أكتوبر وتناولت المجلة ذكر رموز بارزة وأبطال شاركت فى ملحمة أكتوبر 1973وعرض سينما الاطفال بقصر الطفل لفيلم أسبايدر مان وباتمان بقاعه القصر.