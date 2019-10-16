بالبطاطس والخيار .. أقوى وصفة لعلاج الهالات السوداء

يعد ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار من أقوى وصفات علاج الهالات السوداء حيث تمتلك البطاطس خصائص تبييض تساعد على تخفيف الهالات السوداء ، في حين أن الخيار له تأثير تبريد وترطيب على الجلد ويساعد على تقليل الهالات السوداء أما زيت جوز الهند فيجمع بين كل هذه المزايا.



ونقدم لكم طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار من أقوى وصفات علاج الهالات السوداء، وفقا لما ذكره موقع "boldsky" .



مكونات ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار:

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

1 بطاطس

1 خيار



طريقة استعمال ماسك زيت جوز الهند والبطاطس والخيار:

- قشرى بطاطس وخيار وقطعيها إلى قطع صغيرة وامزجيهم معًا للحصول على عجينة ناعمة.

- دلكي هذا العجينة برفق تحت عينيك بحركات دائرية لبضع دقائق، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفيه باستخدام الماء البارد واتركه حتى يجف ثم اتركيه بين عشية وضحاها.

- اشطفيه في الصباح باستخدام الماء البارد، كررى هذا العلاج يوميا فى الليل.