لتلبية المطالب الجماهيرية .. محافظ أسوان يجتمع بأهالى العبابدة واليسارية

تعد تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، من أهم أولويات العمل التنفيذى الذى تحرص على تنفيذه كافة الأجهزة المعنية في محافظة أسوان .



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " لقاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بوفد قبائل العبابدة والبشارية والذي ضم المشايخ عبد المجيد عثمان ونصر كرار وعوض هدل ومحمد شرف ،وذلك بحضور رئيسى مركزى اسوان و نصر النوبة .



ويأتي كل ذلك من خلال الالتحام المباشر مع المواطنين للتعرف على المطالب والاحتياجات والمشكلات والشكاوى الجماهيرية عن قرب لسرعة وضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة .



وعقب إستماع اللواء أحمد إبراهيم لكافة المطالب والمشاكل الملحة قرر تشكيل لجنة متخصصة من مسئولي المحافظة ومجلس مدينة أسوان لإعادة تقييم أسعار أرضى الأحكار بمنطقة البشارية وسط المدينة طبقًا للموقع وأسبقية الإقامة والبناء والتي ترجع لعقود من السنوات الماضية .



ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بعقد لقاء مع ممثلى العبابدة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتقنين الأراضى لأصحاب الطلبات الملتزمين بسداد الرسوم المقررة طبقًا للقرار 144 لسنة 2018 بما يصب فى صالح المواطن البسيط ودون التفريط فى حق الدولة فى أراضيها .



وأمر محافظ أسوان بضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين لحين تفعيل الفصل الإداري والذي سيقره المجلس المحلي بعد إجراء انتخابات المحليات القادمة ومنها تخصيص الأرض المقام عليها المسجد الجاري إنشاؤه بمنطقة العبابدة بقرية الجنينة والشباك .



وفى نهاية اللقاء وجهت قيادات العبابدة والبشارية الشكر للمحافظ على الإستجابة لمطالبهم وفتح الباب أمامهم لعرض الإحتياجات المعيشية لهم.



مؤكدين على أن أبناء العبابدة والبشارية وإخوانهم فى باقى القبائل تتعهد دائمًا بالدفاع عن كل شبر من أرض الوطن وأنهم سيظلون دائمًا حماة مصر الذين يدافعون عن حدودها الشرقية والجنوبية .