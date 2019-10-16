رئيس دينية النواب: الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي مساهمة لمواجهة تيارات التطرف

قال الدكتور أسامة العبد ، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصرى، فى كلمته خلال رئاسته للجلسة الثانية ضمن فعاليات المؤتمر والتى ناقشت المحور الثانى للمؤتمر حول "تاريخ إدارة الخلاف الفقهى : عرض ونقد" : إن هذا المؤتمر المهم يعد مساهمة جادة لعلاج ما يوجد من تضارب واختلافات وفى مواجهة تيارات التشدد والتطرف والإرهاب وتذكير المسلمين بأن الاختلاف الأهوج مرض خطير على الأمة الإسلامية ولهذا نُظم هذا المؤتمر .





وأضاف «العبد»: ولهذا نتوجه بخالص الشكر لراعى المؤتمر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية ، وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ولدار الإفتاء المصرية على اختيار موضوع المؤتمر الذى يأتى فى وقته تماما فى ظل التحديات والمخاطر التى تواجه العالم الإسلامى فى مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والدماء فى كل مكان.



