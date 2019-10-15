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رياضة

قلوبنا معكم: رسالة تعاطف من الأهلي للشعب اللبناني بسبب حرائق الغابات.. شاهد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:34 م
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم
تضامن النادي الأهلي المصري مع الشعب اللبناني جراء الحرائق التي تتعرض لها دولة لبنان، والتي امتدت إلى آلاف الأمتار بمئات المناطق المتفرقة وصولا إلى منازل الأهالي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر إنستحرام صورة من أحد مشجعي الأهلي تضمن محتواها "مصر ولبنان شعب واحد".

وعلقت صفحة النادي الأهلي علي الصورة قائلة "النادي الاهلي يتمني السلامة لشعب لبنان، قلوبنا معكم".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعي الأهلي عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "اللهم احفظ شعب لبنان الشقيق" و "الأهلي دائما سباق بالخير" و" اللهم آمين ".

وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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