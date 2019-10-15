تامر هدايت: لقاء الرئيس السيسي مع المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع كشف الإنجازات على أرض مصر

أشاد المهندس تامر هدايت أحد الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والمدير الإقليمي لشركة نت سينك نت وورك بافريقيا والشرق الأوسط وأوربا بلقاء 35 من المصريين بالخارج اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور وزيرتي الهجرة والتخطيط.



وعبر تامر هدايت في تصريحات له عقب اللقاء عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي واستماعه لهم وتأكيده على ان مصر تحتاج لخبرات ابنائها في جميع أنحاء العالم.



اوضح هدايت انه من خلال اللقاء قال الرئيس السيسي لهم ان مصر عازمة على تقديم اكبر خدمات لراحة المواطن من خلال التكنولوجيا الحديثة وادخالها في تقديم خدمات الشباك الواحد والصناعة والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وكذلك إنشاء مدن ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وربط المدن الذكية ببعضها والخدمات الحكومية ببعضا وكذلك الجامعات وتأمين الشبكات.



وأكد تامر هدايت ان الرؤية والاستراتيجية موجود في مصر وواضحة ولكنها تحتاج براعة وخبرات متطورة في التنفيذ والادارة مع الاهتمام بشكل اكبر ببرامج التدريب على اعلى مستوى بمختلف المجالات وكل هذا من خلال شركات لديها خبرة في ذلك ونحن بإذن الله سنقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تحتاجه بلدنا وسنعمل على نقل خبراتنا.



ونوه تامر هدايت الى أن الرئيس السيسي استمع الى الرؤى والافكار والمقترحات التي قام بطرحها المشاركون باللقاء.



