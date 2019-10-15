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مرأة

مفاجأة صادمة .. في هذه الحالة تنجب السيدات أطفال مشوهة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
الوزن الزائد والوصول إلى درجات السمنة المفرطة دائمًا ما تتحكم في صحتنا بالأمراض التي تحل على أجسادنا، أو أن يتأذى أقرب الناس إلينا، فقد يؤدي الوزن الزائد للأمهات إلى ميلاد أطفال بأمراض خطيرة، وما يبعد هذه الأمراض هو خضوع الامهات لجراحات إنقاص الوزن.

فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء البدينات اللائي خضعن لعملية تدبيس المعدة، هنّ أقل عرضة للولادة للأطفال المصابين بعيوب خلقية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نظر باحثون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد إلى بيانات من حوالي 33000 امرأة يزن في المتوسط 120 كيلوجرام، وقام الباحثون بإجراء مقارنة بين السيدات صاحبات الوزن الزائد وأخريات خضعن لعملية تدبيس المعدة.

اكتشف العلماء أن الأمهات اللائي خضعن لعملية تغيير المسار للمعدة او تدبيس المعدة أقل بنسبة 33 في المائة في إنجاب أطفال مصابين بعيوب، أما عن السيدات الأخريات فيلدن أطفال بعيوب مرتبطة بالقلب وتشمل أيضًا الجهاز العصبي المركزي والأعضاء التناسلية والرئتين والجهاز الهضمي.

ويقول الباحثون أنه على عكس الشكوك ، فإن جراحة السمنة لا تزيد من خطر العيوب الخلقية، بل إنها تقللها، كما يشيرون إلى يقولون إن خطر حدوث عيوب الأطفال يرجع إلى التحسينات في انخفاض الجلوكوز و التغيرات الفسيولوجية الأخرى المفيدة.

كما يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة جسم الأم ومستويات السكر المرتفعة بنقص النسل.
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