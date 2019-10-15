جامعة الدول لم تتخذ أي قرار ضد تركيا.. أحمد موسى: شكلنا بقى وحش.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، "شكلنا مش لطيف قدام العالم"، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية لم تتخذ أي قرار ضد تركيا بعد غزوها على سوريا.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات قوية، ولهجة حديثهم عن الغزو التركي قوية، مشيرا إلى أن الدول العربية يجب أن يكون لها موقف قوي.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القادة العرب أدانوا الغزو التركي، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات، وحان الوقت لاتخاذ قرارات قوية عربية موحدة ضد تركيا.

