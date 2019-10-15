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تعليم

أستاذ بطب الأزهر يعيد البسمة لطالبة بجراحة دقيقة في العمود الفقري

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:46 م
أستاذ بطب الأزهر
أستاذ بطب الأزهر يعيد البسمة لطالبة بجراحة دقيقة في العمود ا
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محمد شحتة
اطمأن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على الحالة الصحية لطالبة بكلية طب البنات جامعة الازهر، والتى خضعت لجراحة دقيقة بمستشفى الأزهر التخصصي، لتصليح اعوجاج بالعمود الفقري.

أجري الجراحة الدكتور هاني عبدالجواد، أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية طب البنات، ابن جامعة الأزهر والحاصل علي زمالات جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من جامعة مونتريال، بكندا والملقب بسفير السعادة ووزير السعادة لإعادة البسمة للكثير من مرضي العمود الفقري بعد إجراء جراحات ناجحة غيرت من حياتهم.

أعربت الطالبة عن شكرها وتقديرها لرئيس الجامعة الذي حرص على زيارتها للاطمئنان على صحتها، وعميدة الكلية لرعايتها لابنائها من الطلاب.

وجهت الطالبة الشكر للدكتور محمد عجاج مدير عام المستشفى، الذي سهل إجراءات دخولها ورعايتها، والجراح الماهر الدكتور هاني عبدالجواد والفريق الطبي المعاون الذين أجروا هذه الجراحة الخطيرة بنجاح، وأعادوا إليها البسمة والأمل.

ليست هذه الجراحة الأولي التي يقوم بها عبدالجواد بتكليف من مؤسسة الازهر بمستشفي الازهر التخصصي، فقد سبق وأن أجرى عدة جراحات خطيرة بالعمود الفقري برعاية وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال عبدالجواد إن الطالبة، كانت تُعاني من اعوجاج بالعمود الفقري،بالفقرات الصدرية والقطنية. مشيرًا إلى أنه تم إجراء هذه الجراحة بنجاح، بواسطة أحدث تقنية في العالم عن طريق الإصلاح ثلاثي الأبعاد للإعوجاج، الأحد الماضى، بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، واستقرت حالتها وبدأت تتماثل للشفاء، وتحركت مساء نفس يوم الجراحة.

كما تقدم عبدالجواد بالشكر لمساعدية كل من الدكتور عواض الخولي وعمرو عيسي و د. محمود غزال و تقدم أيضا بشكر طاقم التخدير بقيادة الدكتور محمد القصاص استشاري التخدير بجامعة الأزهر.
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