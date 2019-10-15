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فن

هدايا ذهبية وشركة إنتاج .. رحلة دبي فتحة خير لـ حمو بيكا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:48 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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نبيل العدوى
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الشعبي حمو بيكا وهو يرتدي ملابس غريبة خلال زيارته لدولة الإمارات.

وقد ظهر حمو بيكا فى صورة بصحبة إحدى سيدات الأعمال بدبي وهى تهديه وفرقته أطقم مشغولات ذهبية كما قيل أنها ستؤسس لهم شركة إنتاج.

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من من طريقة ملابس المغني الشعبي لكونها لا تتناسب مع الذوق العام بدولة الإمارات ولا تعبر عن الصيحات الحديثة التي دائمًا ما يظهر بها الفنانون خلال تواجدهم خارج البلاد.

وبدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قرارها بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار مؤخرا، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية بالفعل ومنع حفلات حمو بيكا داخل مصر.
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