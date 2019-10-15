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تعليم

تعاون بين الوطنية للعلوم واليونسكو بتقديم جوائز للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:31 م
اللجنة الوطنية المصرية
اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم
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نهلة الشربيني
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن فتح باب التقدم للنسخة السادسة من جائزة اليونسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين 2019-2020، والتي تقدر قيمة الجائزة، التي تمنح كل عامين، بمبلغ 300,000 دولار أمريكي توزع بالتساوي على ثلاثة فائزين.

وتسعى الجائزة لتقدير المبادرات التي تساهم في تحسين الممارسات التعليمية حول العالم، مع إعطاء أولوية للدول النامية والمجتمعات المهمشة. ويمكن للمؤسسات، أو المنظمات العالمية أو الوطنية غير الهادفة للربح، أو المجتمعات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية التي تعمل على تحسين أداء وفاعلية المعلمين أو الأشخاص الممثلين لتلك الجهات التقدم للجائزة. ولا يمكن التقدم إلى الجائزة بشكل فردي.


ويمكن الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالجائزة من شروط وأحكام واستمارات التقدم والترشيح من خلال الرابطين الآتيين:

https://en.unesco.org/news/call-nominations-2019-2020-unesco-hamdan-prize-now-open

www.ha.ae



وتدعو اللجنة الوطنية المؤسسات التي ترغب في التقدم للحصول على الجائزة إلى قراءة الشروط والتعليمات بعناية، وإرسال كافة المستندات المطلوبة وخطاب ترشيح الجهة إلى اللجنة الوطنية في موعد غايته الأول من أكتوبر 2019، على البريدين الالكترونيين الآتيين:

[email protected]

[email protected]



وفي سياق متصل كانت قد أجرت اللجنة تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصري للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) تبدأ اللجنة الوطنية المصرية في تنفيذ مشروع "تعزيز الحياة الصحية السليمة للطلبة وبصفة خاصة المراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة والمساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في اطار مساهمة برنامج وميزانية اليونسكو لعامى 2018-2019.



يهدف هذا المشروع الي الترويج للتنمية المستدامة من خلال الشراكات بين الجهات المعنية والمعلمين بدور التربية الصحية، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية لتزويد الطلبة بمعارف وأنماط السلوك الصحى لتعزيز التنمية المستدامة، وكذا تعديل سلوك المراهقين واتجاهاتهم فيما يتعلق بصحتهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة بهدف التأثير في معلوماتهم واتجاهاتهم وممارستهم فيما يتعلق بالصحة، إضافة الى تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلى من أجل سلوكيات صحية وصحة جيدة للطلبة.


وشارك فى هذا المشروع خبراء متخصصين فى التربية والصحة والعلوم النفسية والتغذية كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الاسكندرية، فضلا عن وزارة التربية والتعليم، والمدارس المنتسبة لليونسكو، والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال صحة المراهقين وذوى الاحتياجات الخاصة.


ينفذ المشروع على عدة مراحل المرحلة الأولى ورشة عمل للأ خصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المنتسبة لليونسكو خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر 2019 من محافظات الوجه البحرى والقبلى، ويستكمل المشروع بالمرحلة الثانية ورشة عمل للطلبة وأولياء الأمور ولاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر 2019، ويختتم المشروع بالمرحلة الثالثة اعداد دليل للمعلمين وتوزيعه على كافة المدارس المنتسبة لليونسكو لتطبيقه عن طريق وزارة التربية والتعليم.


جدير بالذكر أن الأستاذة الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو أفتتحت المرحلة الاولى من هذا المشروع "ورشة عمل للأ خصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس المنتسبة لليونسكو" صباح اليوم الاثنين بمشاركة أ.د هدى بشير عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الاسكندرية، والدكتور ممدوح وهبة رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لصحة المراهقين.
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