بعد وفاته.. 6 معلومات لا تعرفها عن أول إنسان يسير في الفضاء

ودّع مئات الروس رائد الفضاء أليكسي ليونوف، أول إنسان يسير في الفضاء، في مراسم جنازة رسمية اليوم، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.





كما حضر مراسم الجنازة وزير الدفاع الروسي وشخصيات بارزة في مجال استكشاف الفضاء بينهم رائد الفضاء الأمريكي السابق توماس ستافورد.





وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات عن أليكسي ليونوف فيما يلى :





1- ولد في 30 مايو 1934، في ليستفيانكا بالاتحاد السوفيتي.





2- أول إنسان يقوم بعملية سير في الفضاء استمرت لمدة 12 دقيقة وتسع ثوان.





3- رائد فضاء روسي متقاعد، انضم ليونوف إلى القوات الجوية السوفيتية في عام 1953، وأختير للتدريب كرائد فضاء في عام 1959.





4- في 18 مارس 1965 أصبح أول شخص يسبح في الفضاء حينما عمل كمساعد للطيار في رحلة "فوسخود 2".





5- أصبح ليونوف أول إنسان يقوم بعملية سير في الفضاء استمرت لمدة 12 دقيقة وتسع ثوان.



