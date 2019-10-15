وزير الرياضة يبحث مع وكالة التعاون الألماني التعاون المشترك

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشاب والرياضة، توبياس تيل نائب مدير مكتب GIZ بجمهورية مصر العربية، ومدير إدارة تنسيق القطاعات مع الجهات المعنية بالوكالة الالمانية، وذلك بديوان عام الوزارة، لمناقشة العديد من البرامج التي تخدم الشباب داخل مصر، والتعرف علي استراتيجيات وأهم توجهات الوزراة علي المدي القريب والمستقبل المرتقب.



تناول اللقاء مناقشة الإجراءات الأساسية للمفاوضات الرسمية لحكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الإتحادية لعام 2019، ودور وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية في الدورة الثانية لمؤتمر المرأة العربية 2020، بالإضافة الي مناقشة نشر ثقافة حقوق الانسان في مراكز الشباب بالتعاون مع الوكالة الألمانية والمجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب وخاصة النساء وذوي الإعاقة في عمليات التنمية الوطنية والتنمية المستدامة.



كما تناول اللقاء التعريف بالمشروع الجديد "الفرص المتكافئة والتنمية الاجتماعية"، والمقرر التعاون فيه بين الجانين ، حيث ينطلق مطلع شهر ابريل 2021 ويمتد الي 2024، ويركز المشروع علي عدة محاور منها " تمكين الشباب والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة، والعمل علي موضوعات التنمية السكانية باستخدام منهج الرياضة من أجل التنمية كآلية تنفيذ أساسية لتمكين الشباب ونقل القيم مثل الإنصاف والإحترام المتبادل والمسائلة وروح الفريق.