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اقتصاد

نائب شعبة الأدوات المنزلية يطالب التجار والصناع والمستوردين بتخفيض الأسعار

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
أدوات منزلية
أدوات منزلية
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ولاء عبد الكريم
طالب فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية كبار التجار والصناع المستوردين في القطاعات المحتلة بتخفيض الأسعار لتنشيط المبيعات خلال الفترة القادمة.

واضاف( الطحاوي) أن مطلبة هذا يأتي لعدة أسباب منها تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية فضلا عن حالة الكساد التي يعاني منها السوق حاليا في الأنشطة المختلفة والتي أصبحت تشكل خطرا كبيرا قائلا:" كفاية حرق أسعار والكل يجب أن يخفض الأسعار حتي تتحرك الاسواق "، سواء عربيات -ادوات منزلية -مفروشات- أجهزة كهربائية- موبايلات وغيرها.

واكد الطحاوي ان نزول الأسعار ينعش السوق ويكسر حالة الكساد التي يعاني منه حاليا.

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