انطلاق النشاط الرياضي الداخلي في الجامعات .. صور

بدأت الجامعات المصرية الاستعداد لانطلاق دوري الجامعات المصرية موسم 2019 / 2020 ، في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال إطلاق النشاط الرياضي الداخلي بكل جامعة من الجامعات المصرية.



بدأت اللجان الرياضية في الجامعات المصرية، في اختبار وتصفية جميع الطلبة المشاركين في المنافسات الداخلية بين كليات كل جامعة في كل الألعاب من أجل اختيار وانتقاء العناصر المناسبة لتمثيل الجامعة في دوري الجامعات المصرية والذي يبدأ نوفمبر المقبل.



من جانبه أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعات المصرية، وإعادة الروح للرياضة داخل الجامعات من أجل بناء جيل قوي، واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.