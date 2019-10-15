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فن

راغب علامة يوجه رسالة للجيش اللبناني وقوات الدفاع المدني بعد إخماد حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:14 م
راغب علامة
راغب علامة
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مصطفى كرم
أعلن الفنان راغب علامة عن قرب انتهاء اخماد حرائق لبنان التي امتدت الى الاف الامتار وصولا الي منازل الاهالي.

وغرد راغب علامة عبر تويتر قائلا: "‏الكلام يعجز عن شكر الشباب والشابات المتطوعين وشباب الدفاع المدني ورجال الجيش اللبناني الأبطال على ما قدموه اليوم لإخماد الحرائق والدفاع عن المواطن وعن الأرض . حماكم الله جميعآ".

وقال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد أبو موسى أن "سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران"، لافتا إلى أنه "حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح".

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.
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