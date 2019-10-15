سر رسالة الجيش الأمريكي إلى نظيره السوري ووقف تقدمه إلى عين العرب

كشف وسيط من القوات الكردية في الشمال السوري عن إرسال الجيش الأمريكي المتواجد داخل مدينة عين العرب، برسالة إلى الجيش السوري في ريفها الجنوبي، من أجل التريث قبل دخول المدينة.



وقالت مصادر كردية في مدينة عين العرب السورية إلى وكالة سبوتنيك الروسية: "إن الجيش الأمريكي بعث رسالة إلى الجيش السوري التي وصلت طلائعه إلى محيط المدينة، بضرورة التريث قبل الدخول إلى المدينة لساعات قليلة ريثما تصل أوامر القيادة الأمريكية ويتضح الموقف بشكل كامل".



وأضافت المصادر أن تنظيم "قسد" هو من نقل الرسالة إلى الجيش السوري، كاشفا عن أنها تؤكد أن "القوات الأمريكية تنتظر صدور تعليمات جديدة من واشنطن بما يخص مصير القوات الأمريكية المتواجدة في عين العرب".



يأتي ذلك مع استعداد الجيش السوري دخول المدينة من أجل صد العدوان التركي على الشمال السوري.