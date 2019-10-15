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أخبار العالم

الجيش اللبناني يكشف حقيقة أسباب حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن ضلوع مواطنين لبنانيين وأجانب في استخدام مواد شديدة الاشتعال تسببت في نشوب الحرائق في لبنان.

ونقل موقع النشرة اللبناني عن مصادر مطلعة قولها إن الجيش نفى إجراء تحقيقات تبين من خلالها ان ​الحرائق​ ناتجة عن مواد شديدة الاشتعال تم استخدامها من قبل لبنانيين وأجانب".

ولفتت المصادر إلى أن "الجيش ليس الجهة المخولة لاجراء هكذا تحقيقات بل هذا الموضوع من مسؤولية اجهزة امنية اخرى".

وكانت حرائق قد اندلعت في مناطق متعددة من الأراضي اللبنانية أدت إلى حصار السكان ونزوح البعض من منازلهم، فيما لم تتمكن أجهزة الإطفاء اللبنانية من السيطرة على الحريق.

وقالت السلطات اللبنانية إنه تم طلب العون من دول مجاورة، حيث قررت الأردن إرسال طائرة إطفاء، وكذلك قبرص.

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