Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظريف يكشف نصيحة إيران لـ أردوغان قبل غزو سوريا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشف وزير الخارجية الإيرانية عن نصيحة إيران للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العدوان التركي على سوريا.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية:"نصحنا أصدقائنا الأتراك بتفعيل اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا بدلا من العمل العسكري.

أضاف:"هناك اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا لمن يزل قائما، ويمكننا المساعدة بأن نجمع سويا الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا، حتى يمكن للقوات السورية الخاصة حراسة حدودها مع تركيا بمشاركة تركية..هذه هي الطريقة المثلى لتحقيق الأمن".

وتعارض أيران العملية التركية المسماة بـ"نبع السلام" وتعتبره عدوانا على السيادة والأراضي والسورية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من إيران بعد إعلان أمريكا انسحاب قواتها من سوريا

شاهد.. لحظة متابعة أردوغان لعدوان القوات التركية على سوريا

أول ضربة أمريكية لـ تركيا بعد انطلاق عملية نبع السلام

أول رد فعل من حلف الناتو بشأن العدوان التركي على أكراد سوريا

أول تعليق إٍسرائيلي على القصف التركي لسوريا

للمرة الثانية.. ترامب يهدد بمحو الاقتصاد التركي

ترشيحاتنا

علامات السحر والحسد .. الإفتاء توضح روشتة علاجية للأمراض غير العضوية.. فيديو

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر

تصرف مستفز .. المنتخب التركي يؤدى التحية العسكرية للعدوان على سوريا للمرة الثانية.. صور

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

تفاصيل مكالمة ضابط الاتصال القطري مع أيمن نور بشأن إسراء عبد الفتاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور