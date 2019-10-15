ظريف يكشف نصيحة إيران لـ أردوغان قبل غزو سوريا

كشف وزير الخارجية الإيرانية عن نصيحة إيران للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل العدوان التركي على سوريا.



وقال ظريف في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية:"نصحنا أصدقائنا الأتراك بتفعيل اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا بدلا من العمل العسكري.



أضاف:"هناك اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا لمن يزل قائما، ويمكننا المساعدة بأن نجمع سويا الأكراد السوريين والحكومة السورية وتركيا، حتى يمكن للقوات السورية الخاصة حراسة حدودها مع تركيا بمشاركة تركية..هذه هي الطريقة المثلى لتحقيق الأمن".



وتعارض أيران العملية التركية المسماة بـ"نبع السلام" وتعتبره عدوانا على السيادة والأراضي والسورية.





