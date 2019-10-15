Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:12 م
عزاء الدكتور سعيد
عزاء الدكتور سعيد اللاوندي
Advertisements
محمد بدران
شارك، الاعلامى جمال الشاعر، محمد عبد الهادى علام عضو الوطنية للصحافة، وعدد من الكتاب والمثقفين والسياسيين، فى عزاء الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

يذكر ان الدكتور سعيد اللاوندي، المفكر والخبير في العلاقات السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والباحث في القانون الدولي، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 64 عامًا، وأقيمت الجنازة بمسقط رأس الفقيد الراحل، بمقابر قرية المهندس في مركز شربين بمحافظة الدقهلية.
جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى
جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى
جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى
جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى
جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات عن عمر ناهز 64 عاما

عزاء الراحل سعيد اللاوندى بعمر مكرم .. غدا

ترشيحاتنا

سبب اندلاع 105 حرائق في غابات لبنان.. تفاصيل.. شاهد

قرار مفاجئ من ميتشو بشأن فريق الزمالك

كلب يقود موتوسيكل فى الشارع.. فيديو

بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر

مفاجأة سعودية من العيار الثقيل.. قوة من الرياض تتوجه عاجلا لهذه الدولة

أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور