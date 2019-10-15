جمال الشاعر ومحمد عبد الهادى علام يشاركان فى عزاء المفكر سعيد اللاوندى

شارك، الاعلامى جمال الشاعر، محمد عبد الهادى علام عضو الوطنية للصحافة، وعدد من الكتاب والمثقفين والسياسيين، فى عزاء الدكتور سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.



يذكر ان الدكتور سعيد اللاوندي، المفكر والخبير في العلاقات السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، والباحث في القانون الدولي، رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 64 عامًا، وأقيمت الجنازة بمسقط رأس الفقيد الراحل، بمقابر قرية المهندس في مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

