إنجى علاء: بلا دليل عمل صعب كتابة وتمثيلا

أكدت المؤلفة إنجي علاء، إن مسلسل بلا دليل دراما اجتماعية بوليسية، إذ إن العمل تدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية.



وتابعت " إنجى علاء ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، الأدوار الموجودة بالعمل مركبة وصعبة سواء من ناحية الكاتبة بالنسبة لى كممثلة أو للفنانين المؤدين للأدوار.



وأضافت قائلة: إن من أكثر الشخصيات الصعبة فى العمل شخصية الطفلة هنا ، والتى تلعب دورها ريماس ، وشخصية والدتها والتى تقوم بتجسيدها الفنانة درة.



العمل يشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.