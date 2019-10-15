بمناسبة يوم العصا البيضاء.. تعليم الإسماعيلية توزع الهدايا على الطلاب

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية العالمية " العصا البيضاء".



وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، أهمية دور وزارة الداخلية والمتمثلة في مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء جمال غزالى في دعم المؤسسات التعليمية سواء في أعمال الامتحانات أو المشاركة في تنظيم الاحتفالات والندوات وكل الأنشطة الخاصة بالمديرية والإدارات.



وتابع خلال مشاركة مديرية الأمن طلاب مدرسة النور للمكفوفين الاحتفال باليوم العالمي " العصا الأبيض " بحضور عادل عثمان وكيل المديرية والسيد إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وهناء العدوى مدير إدارة التربية الخاصة أن الجهود التى بذلها رجال الأمن في انضباط العملية التعليمية وسلامة الطلاب تستوجب تقديم كل الشكر والدعم لرجال الشرطة الشرفاء والذين يقدمون أرواحهم فداء لوطنهم.



وقامت إداره العلاقات العامة بمديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة الطلاب المكفوفين في اليوم العالمي للعصا الأبيض بتقديم هدايا للطلاب عبارة عن آلة حاسبة وسبورة صغيرة الحجم وعداد وهي مجهزة الطلبة المكفوفين لم ساعدتهم على عملية التعلم بطريقة برايل.



ويعتبر «يوم العصا البيضاء» رسالة لكل المجتمعات من أجل اتباع قواعد التعامل مع المكفوفين، وتقديم المساعدة لهم في الطريق أو المرافق العامة ولتشجيعهم على الانخراط بشكل أوسع بالمجتمع، ولذلك كان الاحتفال بهذا اليوم ضرورة لبث التوعية والتثقيف وإرشاد المواطنين بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع.



ويرجع اختيار 15 أكتوبر، اليوم العالمي لأصحاب العصا البيضاء، بعد ما أوصى الأعضاء الفخريون في المجلس العالمي لرعاية المكفوفين في اجتماعهم الذي عقد في شهر فبراير من عام 1980م بباريس، أن يكون ذلك اليوم من كل عام يوما للمكفوفين، ويرمز لهذا اليوم بيوم العصا البيضاء، وقد بدأ استخدام العصا البيضاء عام 1931، وهي رمز استقلالية المكفوفين، وأصبحت العصا البيضاء اعترافا صريحا بقدرة الكفيف على العمل والإنتاج المنفرد والاعتماد على النفس.

