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اقتصاد

ارتفاع واردات مصر السلعية لـ17.133 مليار دولار في الربع المالي الثالث

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
واردات
واردات
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محمد يحيى
ارتفعت جملة الواردات السلعية لمصر بنهاية الربع الثالث من العام المالي الماضي إلي 17.133 مليار دولار مقابل 16.011 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق 1.122 مليار دولار.

وقال تقرير حكومي إن واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها بلغت 3.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل 3.6 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت واردات المواد الخام لـ 1.41 مليار دولار بعد أن كانت 1.453 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي.

وبلغت ورادات السلع الوسيطة نحو 5.312 مليار دولار مقابل 4.833 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي قبل الماضي.
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