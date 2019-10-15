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أخبار العالم

شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تحولت الدامور اللبنانية إلى ما يشبه "مقبرة" كبرى للسيارات بعد ساعات على اندلاع النيران بالرغم من الجهود التي تم بذلها من أجل للسيطرة على الحريق.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن أعدادا كبيرة من السيارات التي كانت متواجدة على الطرق في المدينة قد تفحمت بفعل نيران حرائق الغابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرته عددًا من السيارات المتفحمة.

وشهد لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 104 حرائق توزّعت على كلّ الأراضي اللبنانية. إذ اندلعت سلسلة حرائق ليلية في منطقة المشرف والدبيّة والدامور.

شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات
شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات
شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات
شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات
شاهد.. مدينة لبنانية تتحول إلى مقبرة كبرى بسبب حرائق الغابات
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